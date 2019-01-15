PYD elindeki DEAŞ üyelerini teslim edecek ülke arıyor

Suriye'deki PYD'nin, binlerce esir DEAŞ üyesini, vatandaşı oldukları ülkelere geri göndermeye hazır olduklarını ancak çoğu hükümetin onları geri almak için acele etmediğini bildirdi.

Moskova'daki PYD ofisinden Rshad Bienaf RIA Novosti'ye verdiği demeçte .

“Suriye Demokratik Güçlerinin oluşturduğu SDF, neredeyse 40 ülkeden Suriye’ye gelen DEAŞ militanları. DEAŞ saflarında savaşan binden fazla militan elimizde. aileleriyle birlikte geldiler, Özbekistan ve Tacikistan da dahil olmak üzere BDT ülkelerinin vatandaşları var. Birçok ülkeye başvurduk. Ancak sadece birkaç ülke cevap verdi. Vatandaşlarını aldılar.

Özellikle, militanların eylemlerini duyurmamaya karar veren birkaç Afrika ülkesi tarafından geri alındı ve ayrıca, Rusya militanların çocuklarını ve eşlerini geri aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net