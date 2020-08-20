Qatar Airways Sefer Artırımlarına Devam Ediyor

Qatar Airways 25 Temmuz itibarıyla yeniden uçmaya başladığı Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla günde üç sefere çıkarılacağını ve uçuşların Airbus 320 tipi uçakla yapılacağını duyurdu. Havayolu böylece İstanbul Havalimanı, Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve sezonluk olarak uçtuğu Antalya ve Bodrum Havalimanı seferleri de dahil olmak üzere Türkiye’ye haftada 42 sefer yapmış olacak.

Skytrax ödüllerinde 5 kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilen ve pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü ve IATA’nın önerdiği tüm güvenlik önlemlerini alarak dünyada uçuşlarına devam eden en büyük global havayolu şirketi olan Qatar Airways, uçuşlarını yine Skytrax ödüllerinde “Dünyanın En İyi Üçüncü Havalimanı” seçilen Doha’daki merkezi Hamad Uluslararası Havalimanı aktarmalı olarak gerçekleştirecek.

Qatar Airways, pandemi döneminde aldığı hijyen ve güvenlik önlemleri ile öne çıkıyor. Havayolunun yolcularla kabin ekibi arasında uçuş sırasında oluşan etkileşimi en aza indirgeyen “Kişisel Koruyucu Ekipman” (KKE) kullanmaya başlamasının yanı sıra uçaklarında bakteri ve virüsleri % 99.97 oranında bloke eden endüstriyel tip HEPA filtreleri kullanıyor.

Yolcularının güvenle seyahat planlarını yapabilmeleri adına Qatar Airways rezervasyon kurallarını da değiştirdi. Havayolunun yolcuları 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu.