Rabia olaylarında tutuklanan foto muhabir Merhaba Asfalt dedi

Mısır'da 2013 yılında Sisi Rejimi tarafından Rabia Meydanı'nda katliamı görüntülerken tutuklanan foto muhabiri Mahmud Ebu Zeyid (Şavkan) 5 yıl hapisten sonra serbest bırakıldı.

Twitter'da Mısırlı siyasi mahkumlar tarafından serbest bırakıldıklarında kullanılan bir deyim olan "merhaba asfalt" etiketini içeren bir resim yayınladı.

Avukatı Taher Aboul Nasr AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "El-Haram karakolundan (Giza piramitlerinin yakınında) sabah 6'da (04:00 GMT) serbest bırakıldı ve şu anda evde." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 14:30