Raid Salah'a seyahat yasağı

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in aldığı karara ilişkin bilgi verdi.

Zabarka, Şeyh Salah'ın söz konusu karar uyarınca bir ay boyunca seyahat edemeyeceğini, bu sürenin 6 ay uzatılabileceğini söyledi.

İsrail makamlarının Salah'a karşı uyguladığı "faaliyetlerini izleme politikası" kapsamındaki bu kararı "keyfi ve hukuk dışı" olarak nitelendiren Zabarka, "Salah, gizli iş yapmıyor ve dünya üzerinde de istediği yere gitme hakkı var." diye konuştu.

Zabarka, İsrailli bakanın radikal sağcı düşünceler taşıdığını ve bu kararı almasının arkasında da bu düşünceler ile ideolojinin bulunduğunu kaydetti.

Daha önce pek çok defa hapis cezası alan Şeyh Salah son olarak 16 Ağustos 2020'de girdiği hapishaneden 13 Aralık 2021'de çıkmıştı. İsrail makamları daha önce Salah'a Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı da getirmişti. Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa 6 Şubat'ta Mescid-i Aksa’ya girmişti.