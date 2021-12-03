"Raid Salah tek kişilik hücrede ve kötü koşullarda tutuluyor"

Şeyh Raid Salah’ın ailesi, İsrail tarafından tek kişilik hücrede tutulan Filistinli liderin oldukça kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ve cezaevi idaresinin kötü muamelesine maruz kaldığını açıkladı.

Salah’ın kız kardeşinin kızı Münteha Emara, “Avukatından bize gelen bilgiye göre Şeyh Salah ağır koşullardan ve kötü muameleden muzdarip. Diğer esirlerden ayrı tek kişilik bir hücrede yaşıyor” dedi.

Şeyh Raid Salah’ın hiç kimseyi göremediğini söyleyen Emara, Filistinli liderin sadece her iki haftada bir avukatını, ayda bir kez de eşini ve çocuklarından birini görebildiğini ifade etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Emara, Şeyh Raid Salah’ın kitaplardan ve haberleri okuyabileceği gazetelerden mahrum olduğunu, mahkumları etkileyerek tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle diğer mahkumlarla görüşüp konuşmasının yasak olduğunu bildirdi.

Aile, Filistinli liderin mahkumiyet süresinin 13 Aralık’ta sona ereceğini fakat İsrail güçlerinin Şeyh Raid Salah’ı serbest bırakmasının Ocak 2022’nin sonuna kadar gecikebileceğini belirtti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ekim ayında Birussebi Merkez Mahkemesi’nin Şeyh Raid Salah’ın mahkumiyet süresinin sonuna kadar tek kişilik hücrede tutulması kararına yapılan itirazı Filistinli liderin İsrail için tehlike teşkil ettiğini öne sürerek reddetmişti.