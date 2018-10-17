Ramallah Gazze saldırısını kınadı

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud basına yaptığı açıklamada İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki yerleşim yerlerini ve okulları bombalamaya devam ederek, Filistinlilerin canları ve mallarına zarar gelmesinden sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail'in uluslararası kanunları ihlal etmeye devam ettiğini ve Filistinlilere karşı suç işlediğini aktaran Mahmud, uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İSRAİL ROKET SALDIRISINI GEREKÇE GÖSTERDİ

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen bir roketin İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde bir eve isabet ettiği duyurmuştu.

Bu olayın ardından İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bir Filistinli şehit olurken, üç Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'deki gruplar, roket saldırısının kendileriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net