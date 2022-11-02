Rapor: PKK/YPG, 2022'nin başında Suriye'de sivillere ait 140 evi yıktı veya hasar verdi

HRW, PKK/YPG işgalindeki Haseke'nin Guveyran Mahallesi'nde bulunan Sanayi Hapishanesi'nde tutuklu onlarca DEAŞ'lının 20 Ocak'ta kaçmasının ardından yaşananlara dair bir rapor yayımladı.

Raporda, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, kaçan DEAŞ'lıları yakalamak için 21 Ocak-11 Şubat tarihlerinde hapishane çevresinde bulunan bazı mahallelere baskınlar düzenlediği hatırlatıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere yer verilen raporda, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lıları yakalama bahanesiyle en az 147 ailenin barındığı 140 evden 48'ini tamamen yıktığı, geri kalanlarına ise çeşitli boyutlarda zarar verdiği kaydedildi.

PKK/YPG'nin Haseke'deki Guveyran ve Zuhur mahallelerinde iş makineleri kullanarak söz konusu evleri yıktığı bilgisine yer verilen raporda, sivillerin mağdur edildiği vurgulandı.

Raporda, evleri yıkılan sivillere tazminat ödenmesi için PKK/YPG'ya çağrı yapıldı.

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

PKK/YPG'li teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

PKK/YPG, hapishane çevresine destek göndererek, isyanı bastırmış hapishane kontrolünü tekrar ele geçirmişti.

Firar eden bazı DEAŞ'lılar, hapishane çevresindeki bazı binalara da gizlenerek PKK/YPG'li teröristlerle şiddetli çatışmalara girmişti.

Terör örgütü tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.