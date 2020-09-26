banner15

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 6 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 6 sivil öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında, 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Rasulayn'da 2 gün önce de peş peşe terör saldırıları düzenlenmiş, 2 sivil ölmüş, 11 sivil yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 20:21
Rasulayn'da 2 patlama birden

Rasulayn'da 2 patlama birden
Rasulayn'da terör saldırısı: 21 sivil yaralı

Rasulayn'da terör saldırısı: 21 sivil yaralı
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48