Rasulayn'da sebze pazarında terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Rasulayn ilçesinde sebze pazarında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 4 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde sebze pazarında yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, 1'inin durumu ağır, 4 sivil yaralandı.
Yaralılar Rasulayn Hastanesine sevk edildi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
Kaynak: AA