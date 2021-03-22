Rasulayn ilçesinde patlama: 4 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde TSİ 01.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Rasulayn'daki hastane yetkililerine göre, patlamada 2'si çocuk 4 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Patlamanın olduğu evde ciddi maddi hasar meydana gelirken güvenlik güçleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

AA