Reformist muhaliflerin İran yönetimine yönelik "Taliban'a taviz" suçlaması sürüyor

İran'ın politikaları konusunda ideolojik bir çizgiye sahip olan muhafazakar kanat meseleye pragmatist bir açıdan yaklaşıyor. Genel olarak İran siyasetine pragmatist yaklaşan reformcu kanat ise Afganistan meselesini ideolojik olarak ele alıyor.

Reformist kesim muhafazakar iktidarı Taliban'a fazla taviz vermekle suçluyor. Muhafazakar iktidar ise Taliban'a sempati duymadıklarını vurgularken, Taliban'la sorunlarını ilişki kurma yoluyla aşmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde İran-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalar söz konusu tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda.

Çatışmalar üzerine İran'da reformist kanat yeniden muhafazakarları Taliban'a taviz vermekle suçlayan bir kampanya başlattı.

İranlı yetkililer bu çatışmanın ardından, sorunun İran tarafından kaynaklandığını ve Afganistan tarafından yanlış anlaşıldıklarını belirtmişti. Reformistler ise meselenin bu şekilde ele alınışını bir taviz olarak nitelendiriyor.

Öte yandan, İran'da reformist kesime yakın olduğu belirtilen bir diplomatın Taliban'ın Afganistan'da iktidarda olmasının İran'a etkileri olacağını belirtmesi muhafazakar basında yoğun tepki topladı.

İran, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından Afganistan'la sınırlarını kapatmadı. İki ülke arasında sınır ticareti sürüyor. İran ile Afganistan arasında düzenli uçak seferleri de devam ediyor.

1998'de İran ve Taliban'ın savaşın eşiğinden döndüğü krizde ise muhafazakarlar reformculardan daha savaş yanlısı bir söylem benimsemişlerdi. Bu dönemde Taliban Afganistan'ı tamamen kontrol altına almamıştı ve ülke içinde Taliban'a karşı silahlı muhalefet sürüyor, İran da bu muhalefete destek oluyordu.

Mepa News