Reisi'nin eşi aslında ne dedi? Yanlış tercüme mi kötü niyet mi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alamolhoda, Venezuella'da TELESUR kanalına verdiği röportajın Türk basınında çarpıtıldığı görüldü.

Cemile Alamolhoda, "Türkler ve Moğollar İran’ın daimi düşmanlarıdır. Bu ülkeler tarihte İran’a saldırı yapmışlardır” dediği yazıldı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve tepki aldı.

Odatv'de yer alan habere göre İran First Lady'sinin ise aslında "Amerikalıların beyhude cabalarina gülüyoruz. Biz 15 bin yıllık medeniyetiz, Araplar ve Moğollarla bile savaştık ve ayakta kaldık. Tarih boyunca bizi kimse yıkamadı" şeklinde konuştu.

CEMİLE ALAMOLHODA KİMDİR

Jamileh Alamolhoda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin eşidir. İran’ın First Lady'si olan Cemile Alamolhoda yazar ve aynı zamanda akademisyendir.

Alamolhoda, 2001 yılında Tarbiat Modares Üniversitesi'nden Eğitim Felsefesi bölümünden mezun olmuş, Shahid Beheshti Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Psikoloji Fakültesi'nde doçentlik yapmakta.

İslam'da antropoloji, öğretim yöntemleri, eğitim yönetiminin teorik temelleri, felsefi ekoller ve eğitim görüşleri gibi dersler vermektedir.