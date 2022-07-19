Reisi: Türkiye ve İran arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "(Türkiye ve İran) İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek" ifadelerini kullandı.

Reisi ayrıca, "İki ülkenin ortak sanayi şirketleri kurması, bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri" dedi.