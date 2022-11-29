Reisi ve Sudani Tahran'da açıklamalarda bulundu

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Reisi, Irak ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmekten yana olduklarını belirterek, "Yeni Irak hükümeti döneminde İran-Irak iş birliğinin çeşitli alanlarda gelişeceğini umuyoruz. Irak Başbakanı'nın İran'a ziyareti iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır." dedi.

Bölgenin istikrarı noktasında Irak'ın yerinin önemli olduğunu dile getiren Reisi, bölgenin güvenliğinin, bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.

Reisi, "İran ve Irak hükümeti açısından bölgede güvenlik, barış ve istikrar çok önemlidir. Terör örgütleri, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve bölgeyi tehdit eden her türlü tehditle mücadele İran ve Irak arasındaki anlaşmaların bir parçası ve iki ülkenin ortak iradesidir." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise ülkesinin İran ile tüm alanlardaki iş birliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu ve ekonomik konulara öncelik verdiklerini vurguladı.

İran ile ortak ekonomik komisyonlarının faal hale getirilmesi konusunda Reisi ile mutabakata vardıklarını aktaran Sudani, görüşmede İran ile güvenlik konusundaki iş birliğini de ele aldıklarını ifade etti.

Bölgenin güvenliğini tehdit eden terör, aşırıcılık ve uyuşturucu sorunlarıyla mücadele için ortak iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladıklarını belirten Sudani, "Hükümetim, anayasaya bağlı kalarak Irak'ın İran'ın güvenliğini tehdit eden bir saha olarak kullanılmasına izin vermeyecek. Ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iç işlerine müdahale edilmemesi esasına göre yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.