Rejim güçleri Hama’ya saldırdı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin kuzey kırsalındaki yerleşim yerlerine düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Hama ilinin kuzeyindeki "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Latemine, Kefer Zita ilçeleri ve Zekat, Erbain ve Hisraya köylerine yoğun topçu saldırısı yaptı.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi güçlerinin, 17 Eylül 2018'de Soçi mutabakatının imzalanmasından bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" saldırıları sürüyor.

Rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

Kaynak: AA

