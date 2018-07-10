Rejim güçlerinden İdlib'e yoğun hava saldırıları

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Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib "gerginliği azaltma bölgesi"nde sivil yerleşimlere şiddetli hava saldırıları sonucu 5 sivilin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Esed rejimi, İdlib'e bağlı Beşerriyye, Muhambel, Mişmişan, Freyke, Misankul, Urum el Cöz, Kenisset beni ez, Rami ve Kesten bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin gün içinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, en az 24 kişi yaralandı." dedi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.