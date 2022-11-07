Rejim güçlerinin saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi güçlerinin kamplar da dahil olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yaklaşık 30 füze fırlattığını bildirildi.

İdlib’in batısındaki Kefr Cales bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu kampa füzeler isabet etti.



Sivil savunma ekipleri ve mahalle sakinleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.



SOHR’a göre füze saldırısı, İdlib’in güneyinde Heyetu Tahriru’ş Şam’a (HTŞ) bağlı grupların saldırısında 5 rejim üyesinin öldürülmesinin ardından gerçekleşti.



HTŞ ve diğer muhalif gruplar, İdlib’in yaklaşık yarısını, Hama, Halep ve Lazkiye vilayetlerinde ise sınırlı bölgeleri kontrol ediyor.



Bölge, yaklaşık yarısı yerinden edilmiş üç milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.



Bu saldırı, rejim güçlerinin İdlib bölgesinin yarısını kontrol etmeyi başardıkları geniş çaplı bir saldırının ardından, Şam’ın müttefiki Moskova ile bazı muhalif grupları destekleyen Türkiye’nin 6 Mart 2020’de ilan ettiği ateşkesin son ihlali.



Ateşkes hala büyük ölçüde bozulmamış olsa da, bölge zaman zaman rejim güçleri ve Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.



Suriye 2011 yılından bu yana, yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan, altyapı ve üretim sektörlerinde büyük tahribata yol açan, milyonlarca insanın ülke içinde ve dışında yerinden edilmesine yol açan kanlı bir çatışmaya tanık oluyor.

Şarku’l Avsat