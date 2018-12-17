Rejim, Soçi mutabakatını ihlal ediyor

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakata rağmen “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki bölgelere sızma operasyonu gerçekleştirdi.

Esed rejimi ve terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına dün gece sızma girişiminde bulundu.

Askeri muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin İdlib'in doğusundaki askeri muhaliflerin El Ketibe ve El Mehcure cephesine gece düzenlediği saldırı girişimi püskürtüldü.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin Sözcüsü Naci Mustafa, "Rejim güçleri bazı cephe hatlarında sızma girişimi düzenledi. Silahla çatışıp püskürttük. Rejim güçleri son dönemde drone saldırısı düzenlemeye başladı. Hama'nın kuzey kırsalında dün gece mühimmat yüklü drone'larla saldırı düzenledi. Muhalifler iki drone düşürmeye başardı." dedi.

Rejimin sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf da Esed rejimi güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına topçu saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yusuf, "Bombardıman çeşitli bölgeleri hedef aldı. İdlib'in doğusunda Ebu Zuhur batısında çiftliklerde 5 sivil yaralandı. İdlib'in güney ve güneydoğusunda Cercenaz ve Cisrr eş Şuğur ilçelerinin kırsalı kara saldırılarına maruz kaldı." dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Kaynak: AA