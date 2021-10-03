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"Rejim suikastçısı" yakayı ele verdi

Tel Kerame kasabasının Meclis Mahalli başkanı İbrahim Hananu’yu öldüren rejim ajanının Heyet Tahrir’uş Şam’a bağlı Genel Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandığı aktarıldı.

Ortadoğu 03.10.2021, 09:31
"Rejim suikastçısı" yakayı ele verdi

Heyet Tahrir’ur Şam birçok suikasta bulaşmış Rejim ajanını yakaladıklarını duyurdu.

Heyet Tahrir’uş Şam’a bağlı Genel Güvenlik Birimi Halep’in batı kırsalı Tel Kerame kasabasının Meclis Mahalli Başkanı İbrahim Hananu’nun katilinin kaldığı eve operasyon düzenlendiklerini bildirdi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Rejim ajanının sağ olarak ele geçirildiği ve mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Ajan, 20.09.2021 tarihinde cesedi bulunan Tel Kerame kasabasının Meclis Mahalli başkanı İbrahim Hananu’yu öldürdüğünü itiraf etti.

Mira Haber

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#suikast
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