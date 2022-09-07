Rejim ve muhalifler arasında çatışmalar arttı

Suriye’de, Esed rejimi ile destekçileri YPG/PKK, Rusya ve İran’a karşı savaşan muhalifler arasında gerilimin tırmandığı ifade ediliyor. Haziran ayının 15’i itibariyle başlayan cephe çatışmalarının yoğunluğunun arttığı belirtilirken, her iki tarafta da ciddi kayıplar olduğu kaydediliyor. Cephelerde şiddetli çatışmalar, top atışları ve saldırılar meydana gelirken, her iki taraf da sızma girişimlerine devam ediyor.

18 Haziran'da, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bir fraksiyonu olan El Nasar Ordusu, Suriye hükümet güçlerinin kuzeybatıdaki Hama’da bulunan Gab Ovası'ndaki Fatatira köyündeki karakollarından birine saldırdı.

Saldırıda bir subay da dahil olmak üzere çok sayıda rejim milisi öldü. Hükümete bağlı resmi medya kuruluşları, hükümet güçlerinin saflarında herhangi bir zayiat olmadığını iddia ederken, Esed rejimi yanlısı birkaç Facebook sayfası, hepsi de savaşta rejim saflarında görev alan: Yüzbaşı Ali Şabasi'nin yanı sıra Mahmud Huzami, Muhammed Cara ve Ömer Hamdo'nun öldürülmesinin yasını tuttu.

ÖSO Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bir askeri komutanı Al-Monitor'a yaptığı açıklamada, El Nasar Ordusu'na bağlı bir özel kuvvet ekibinin, hükümet güçlerinin Ghab Ovası cephelerinde Fatatira ekseninde konuşlandığı bir karakola sızarak onlarla çatıştığını ve altı kişinin öldüğünü söyledi. Muhalif komutan, bu operasyonun yakın bir zamanda İdlib'in güneyindeki Fleyfil ve İdlib'in doğusundaki Serakib çevresinde bir dizi birlik savaşçısını öldüren hükümet güçlerine misilleme olarak yapıldığı açıkladı.

18 Haziran'da Halep, Hama ve Lazkiye kırsalındaki İdlib ve çevresindeki birçok kasaba hükümet güçlerinin yoğun bombardımanına sahne oldu. Bombardıman, İdlib'in kuzeydoğusundaki Maarat el-Nasan köyünü ve kuzeybatı Hama'daki Gab Ovası'ndaki el-Enkavi kasabasını hedef aldı. Ayrıca Afes, Kefr Nuran, Kefr Taal, Kefr Amma, el-Bera, Kefr Avid, Kensefra, Fleyfil, Fattera ve Sirmaniyah köyleri de bombalanan yerler arasında bulunuyor.

İdlib'in doğusundaki Serakib'in batısındaki cephelerde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile hükümet güçleri arasında 16 Haziran'da yaşanan en şiddetli çatışmalar, HTŞ ve ÖSO Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden beş savaşçının ölümüyle sonuçlanmıştı.

Öte yandan HTŞ, 17 Haziran'da keskin nişancılarının öldürülmesine misilleme olarak dört rejim askerini öldürdüğünü açıkladı.

HTŞ, Lazkiye’de bulunan bir kent meydanına oğlu gibi katil Hafız Esed’in heykelinin dikilmesi üzerine saldırı başlatmış ve heykel ile çevresinde bulunan rejim milislerini yok etmişti.

Askeri uzmanlar, HTŞ'nin yanı sıra ÖSO gruplarının da artık çeşitli ve modern askeri taktik, silah ve mühimmatla beraber yenilenen askeri sistemlere sahip olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, daha yetenekli ve farklı türde hafif, orta silahlarla, dürbün ve izleme araçlarıyla donanımlarını yenileyen muhaliflerin, Esed rejimine daha fazla acı çektirdiğini ve kayıp verdirdiğini ifade ediyor.

Askeri analistlere göre Esed bu saldırılara karşı oldukça öfkeli ve sivilleri de gözetmeden saldırılarını arttırdı.

Al Monitor’e konuşan Suriyeli muhalif komutanlardan Abdusselam Rizk: “Bu da rejim güçlerine acı darbeler indirebilecekleri anlamına geliyor. Bu gelişme rejimi kızdırdı ve bombalamayı artırarak ve cepheye yakın nüfuslu kasaba ve köyleri hedef alarak durumu tırmandırmaya ve misilleme yapmaya itti.” dedi.

Kaynak: Haksöz Haber