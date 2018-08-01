Reuters: Türk ve Amerikan varlığı Esed'e engel

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Suriye’de son durumu değerlendiren Reuters haber ajansı, Türk ve Amerikan askeri varlığının rejimin ilerlemesine engel teşkil ettiğini belirten bir analiz yayınladı.

Tom Perry imzalı analizde şu görüşler öne çıkıyor:

"Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, müttefiklerinin yardımıyla ülkesinin büyük bölümüne egemen oldu, fakat ülkenin kuzeyinin hemen hemen tamamı ve doğu bölgelerinin büyük bölümü kendisinin kontrolü dışında.

Buralarda Esed'ı bekleyen zorlu bir sınav var: Türk ve Amerikan askeri güçleri Suriye topraklarında kendi kontrollerinde bölgeler tesis ettiler.

Savaşın bu bölgede nasıl bir yön alacağını Rusya'nın öncelikleri ve özellikle Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri belirleyecek.

Bir diğer belirleyici etken de doğu ve kuzeydoğu Suriye'deki Amerikan askerlerinin burada ne kadar kalacakları konusunda çelişkili mesajlar vermeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'den destek alan Kürtler, bu müttefiklerine güvenemedikleri için, şimdi Esed'la müzakere yollarını arıyorlar ve böylece özerkliklerini garantilemeye çalışıyorlar."

"Esed bir sonraki hedefi olarak isyancıların elindeki İdlib vilayetini gösteriyor.

İdlib, doğuya doğru açılan ve Türk silahlı kuvvetlerinin konuşlandığı Fırat Nehri'ne uzanan bir yay içinde yer alıyor.

Türkiye, kendi ulusal güvenliği için tehdit olarak gördüğü Kürt grupları geriletmek istediği kadar, sınırlarından içeri daha fazla Suriyelinin girişini de durdurmak istiyor. Türkiye'de halen 3.5 milyon Suriyeli göçmen var. Türkiye, İran ve Rusya ile vardığı anlaşma uyarınca İdlib ve çevre bölgelerde 12 adet askeri gözlem noktası kurdu.

İdlib'e yönelik bir askeri operasyon ihtimali, Türkiye'de ciddi kaygı yaratıyor. Birleşmiş Milletler'den üst düzey bir yetkili, İdlib'e yönelik bir saldırı halinde, Türk sınırına yeniden 2.5 milyon kadar insanın yığılabileceğini söyledi.

İdlib'e karşı bir operasyon, hükümet güçlerinin bundan önceki operasyonlarından daha zorlu olabilir."