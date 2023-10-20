Rezalet! Mısır Gazze için İsrail'den izin bekliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı muamelesi sürereken, Gazze'ye sınırı olan tek İslam ülkesi Mısır, yardımlar için İsrail'den izin veya onay bekliyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Krizin başında bu yana Batı medyasının bizi hedef aldığı Refah Sınır Kapısı açık ama İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" dedi.

Mısır'ın Gazze'ye yardım için İsrail'in onayını beklemesi skandal olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, İsrail ile ilişkilerini bozmak istemeyen ve batı tarafından desteklenen darbeci Sisi'nin Gazze halkını yüzüstü bırakması ise tarihin kara bir leke olarak tarih sayfalarında yeri almış durumda.

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