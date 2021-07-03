Riyad, 4 ülkeye hava yolu trafiğini kapattı
Ülkeler arasında hızla yayılmaya başlayan mutasyonlu koronavirüsün yayılmasını engellemek için Suudi Arabistan 4 ülkeye uçak seferlerini kapattığını duyurdu.
Ortadoğu 03.07.2021, 17:44
Suudi Arabistan, mutasyonlu koronavirüsün yayılmasını engellemek için, 4 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan'dan ülkeye yapılacak uçak seferlerinin askıya alındığı kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan söz konusu ülkelere yapılacak seyahatlerin ise izne tabi tutulacağı bilgisine yer verildi.
Kaynak:Karar
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