Riyad göçmen vizelerinin geçerlilik süresini uzattı

İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, söz konusu kararın koronavirüs salgınının bireyler, özel sektör kuruluşları, yatırımcılar ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini azaltmak için gösterilen çabaların parçası olarak verildiğini vurguladı. Kaynak, göçmenlerin nihai çıkış vizesinin geçerliliğinin ücretsiz olarak uzatılması ve Krallığa giriş ve çıkışların askıya alındığı dönemde vizelerin süresi dolan ülke dışındaki göçmenlerin ikamet izninin geçerliliğinin ücretsiz olarak 3 ay süreyle uzatılması için talimat verildiğini aktardı.

Aynı zamanda, ülkedeki göçmenler tarafından ülkeye giriş ve çıkışların askıya alındığı süre boyunca kullanılmayan vizelerin 3 ay süreyle ücretsiz olarak uzatılacağı kaydedildi.

Krallık dışındaki tüm göçmenlerden giriş ve çıkışların askıya alındığı dönemde vizesi sona erenlerin vizeleri de 3 ay süreyle ücretsiz olarak uzatılacak.

Karara göre ülkeye giriş ve çıkışların askıya alındığı dönemde giriş-çıkış vizelerinin süresi dolan, ülke içinde yaşayan göçmenlerin ve ziyaret vizesiyle gelenlerin ikamet süreleri 3 ay süreyle ücretsiz olarak uzatılacak.

Kaynak, Krallık kararnamesine söz konusu kararın içeriğinin sürekli izleme yoluyla ihtiyaca göre değişebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Şarku’l Avsat