Riyad, Husiler'le görüşmeye devam kararı aldı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını söyledi.

Bin Mubarek, yaptığı açıklamada, Yemen'de siyasi sürecin yeniden başlaması için bir yol haritası bulunması meselesinin, yeni bir şey olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın 2021 yılında Yemen'deki savaşı bitirmek için bir girişim başlattığını hatırlatan Bin Mubarek, daha sonra da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ateşkesle başlayan aşamalı bir çözüm planı sunduğunu kaydetti.

Bunun da Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Husiler ile iletişime geçmesini gerektirdiğini, bu iletişimin, daha sonra Suudi Arabistan ile Husiler arasında doğrudan görüşmelere dönüştüğünü aktaran Bin Mubarek, 8-13 Nisan'da başkent Sana'da Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Husi yöneticilerin bir araya geldiğini ifade etti.

Burada Sana Havalimanı'ndan yapılan uçuşların artırılması, Husilerin Taiz'e yönelik ablukasının son bulması, tüm tutukluların serbest bırakılması, geniş kapsamlı bir ateşkes ve siyasi çözümün sağlanması gibi insani meselelerin ele alındığını aktaran Bin Mubarek, "görüşmelerin bayramdan sonra yeniden başlayacağını" dile getirdi.

Yemen krizinin devam etmesinde meşru otoriteye darbe yapan ve BM'nin kararlarını uygulamayı reddeden Husilerin suçlu olduğunu söyleyen Bin Mubarek, Husileri ayrıca "kanun önünde eşitliğe inanmayan ırkçı totaliter bir rejim kurmaya çalışmakla" suçladı.

NE OLMUŞTU?

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.