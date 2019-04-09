Ruhani'den 20 adet nükleer IR6 santrifüj talimatı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Natanz'daki nükleer enerji tesisinde 20 adet geliştirilmiş IR6 santrifüjün kurulması talimatını verdi.

Milli Nükleer Teknoloji Günü nedeniyle başkent Tahran'da düzenlenen fuara katılan Ruhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile 114 nükleer sanayi ürününü tanıttı.

Buradan İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Natanz'daki nükleer tesise video konferans yöntemiyle bağlanan Ruhani, 20 adet geliştirilmiş nükleer IR6 santrifüjün kuruluma geçirilmesi talimatını verdi.

Ruhani, IR6 santrifüjün yanı sıra plazma teknolojisi, zenginleştirme atıkları ve MV6 elektron hızlandırıcı cihazıyla ilgili nükleer projelerin de açılışını gerçekleştirdi.

IR6 santrifüj projesinin kısa sürede tamamlanacağı ve test aşamasına geçeceği belirtildi.