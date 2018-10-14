Ruhani'den ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'daki rejimi değiştirmek için psikolojik ve ekonomik savaş açtığını belirtti.

Ruhani, İran rejiminin meşruiyetine saldırıldığını ifade etti. Aksi halde rejimin devrilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran ile yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak fesh etmişti. Ağustos ayında yaptırımları yeniden düzenleyen Amerika ile İran arasında gerilim artmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 10:52