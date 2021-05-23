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Ruhani'den açıklama: Sonuna kadar gideceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceklerini belirterek ABD'nin yaptırımların kaldırılmasına yönelik verdiği sözü hatırlattı.

Ortadoğu 23.05.2021, 20:32
Ruhani'den açıklama: Sonuna kadar gideceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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