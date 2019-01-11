Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'yi anma töreninde konuşan Ruhani, İran'ın savunma gücü ve teknolojisinin Rafsancani'nin emeklerinin bir sonucu olduğunu belirterek, "Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Rafsancani'ye yönelik saldırılara da dikkati çekerek, "Onu ne Savak'ın kırbaçları ne de haysiyet cellatlığı yıkabildi. Rafsancani eşsiz siyasetçilerimizden biriydi ve biz ondan yoksunuz." diye konuştu.

Tahran yönetimi geçtiğimiz hafta, 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam’ı (Mesaj), Simorg (Anka Kuşu) adlı uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 17:23