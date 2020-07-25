Ruhani: Halkımız çok ağır bir süreç geçiriyor

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen "direndiklerini ve diz çökmediklerini" belirterek, "Halkımız koronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle çok ağır bir süreç geçiriyor. Yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşandı, salgın da omuzlarındaki yükü çok ağırlaştırdı." dedi.

Tüm dünyanın salgının başında sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı, iş yerlerinin kapatılması gibi uygulamalara gittiğini fakat bunların çözüm olmadığını savunan Ruhani, "Bazen kısıtlamaların kendisi sorunun kaynağı oluyor. Üretim ve dağıtım ağı durursa halkın günlük yaşamı imkansız hale gelir. Bu yüzden yasaklar ve kısıtlamalar kalktı, herkes normalleşmeye gitti." diye konuştu.

Ruhani, İran'ın birçok eyaletinde salgının tepe noktasının geçildiğini ve vaka sayısının düşüşe geçtiğini sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 484'e yükseldi

Bu arada İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 15 bin 484'e çıktığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 316 artarak 288 bin 839 oldu.

İran'da hastalardan 3 bin 70'inin durumu ağır seyrederken, tedavileri tamamlananların sayısı 251 bin 319'a ulaştı.

Ülkede Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Belucistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" ilan edildi.

Kaynak: AA