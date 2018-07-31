Ruhani, Trump’un teklifini reddetti

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İranlı yetkililerden alınan bilgiye göre, Ruhani’nin, Trump’un ‘önkoşulsuz’ görüşme teklifini reddettme gerekçesi, Trump’un bir yandan önkoşulsuz görüşme derken diğer yandan İran’a uygulanan yaptırımların ağırlaştırması olarak görülüyor. Ruhani, ABD’nin bu ikili tutumunun, kendisini aşağıladığı ve değerini küçülttüğü gerekçesiyle reddetti.

Ayrıca Ruhani, Başkan Trump’un 2015’te varılan nükleer konuları kapsayan anlaşmayı iptal etmesinin uluslararası kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

Trump, Mayıs ayında İran’la yapılan anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti. Ruhani’ye yaptığı çağrı ile ABD’nin müzakere masasına yeniden oturmak istediği düşünülüyor.