Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı yerel saatle 11.05'te İdlib il merkezinin yakınlarındaki tavuk çiftliğine 3 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre, 3’ü çocuk toplam 5 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 4 sivil de tedavi için sağlık merkezlerine nakledildi.

Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının gün içinde İdlib'in kuzeyindeki Maratmisrin beldesinde sığınmacı kamplarının yoğun olarak bulunduğu bölgeye de hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.