Rusya 2 ay aradan sonra yeniden Kiev'e saldırdı

Rusya, Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın dört bir yanındaki şehirlere bir hava saldırısı dalgası başlattı ve en az 12 kişi öldü.

Uman'ın merkezindeki bir apartmana düzenlenen saldırıda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel belediye başkanına göre, Dnipro şehrinde bir kadın ve üç yaşındaki kızı öldürüldü.

Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde de patlamalar olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, yıkılan apartmanın hasar gören 10 binadan biri olduğunu söyledi.

Devlet kurtarma servisi, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun 2013 doğumlu olduğunu ve 11 kişinin daha hastanede tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zelensky, saldırıların Rusya'ya karşı daha fazla uluslararası önlem alınması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, "Kötülük silahlarla durdurulabilir - bunu savunucularımız yapıyor. Ve yaptırımlarla durdurulabilir - küresel yaptırımlar artırılmalı" dedi.

Kiev şehri askeri idaresinin başkanı, bunun 51 gün içinde başkente yapılan ilk Rus füze saldırısı olduğunu söyledi.

Başkentte sivil kayıplara dair acil bir rapor yok.

Yetkililer, mesajlaşma servisi Telegram'da yaptığı bir gönderide, 23 füzeden 21'i ve iki saldırı uçağının Ukrayna'nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi tarafından Telegram'da yayınlanan bir video, saldırılardan sonra Uman'da ağır hasar görmüş bir apartmanı gösteriyor.

Saldırılar, Ukrayna kuvvetlerinin Batılı müttefikler tarafından sağlanan tanklar da dahil olmak üzere yeni ekipmanlarla askeri bir saldırıya hazırlandığına inanıldığı sırada gerçekleşti.

Rusya, stratejik açıdan önemli Bakhmut şehrinin kontrolü için 10 aylık bir savaş da dahil olmak üzere bir kış taarruzunda ilerleme kaydetmekte zorlanıyor.

Rusya'nın Cuma günkü saldırılarda neyi hedeflediği hemen belli olmadı, ancak daha önce sivil altyapıya saldırmıştı.