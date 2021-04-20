Rusya'dan katliam: 200 ölü

Son dakika: Reuters'ın haberine göre Rusya Suriye'deki Palmira'nın kuzeydoğusundaki üssü vurarak 200 kadar kişiyi öldürdü. Rus uçaklarının patlayıcı cihazlar ile cephaneyi, arabaları ve bileşenleri imha ettiğini söyledi.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi.

Kaynak:Haber 7