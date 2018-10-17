Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde "devlet benzeri yapı" açıklaması

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin, YPG/PKK’lı müttefikleriyle Suriye'nin kuzeydoğusunda "devlet benzeri" bir yapı kurmaya çalıştığına değinen Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Zaharova, başkent Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD’nin, Kürt müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 17:19