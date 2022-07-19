Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran lideri Hamaney bir araya geldi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Hamaney'in ofisinde bir araya geldi.
Ortadoğu 19.07.2022, 19:22
İran devlet televizyonunun haberine göre, Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü.
Görüşme Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşti.
Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.
Kaynak: AA
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü