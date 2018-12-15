Rusya'nın Lübnan ordusuna vereceği mühimmatın yarısı İç güvenliğe

Rusya'nın başlangıçta Lübnan ordusuna vermeyi amaçladığı mühimmat biçiminde askeri yardım, İç Güvenlik Güçleri'ne gidecek.

Lübnan İçişleri Bakanı Nouhad Machnouk Cuma günü yaptığı açıklamada bir Rus heyeti ile bir araya geldiklerini söyleyerek, "Rus hükümeti, Lübnan'daki İçişleri Bakanlığı'na Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde [yardım] vermeyi kararlaştırdı" dedi.

Başbakan Saad Hariri'nin Cuma günkü toplantısında hazır bulunan Rus işleri danışmanı George Shaaban The Daily Star'a verdiği demeçte, yardımın bu yılın başlarında Lübnan ve Rusya arasında yapılan bir askeri anlaşmanın parçası olduğunu söyledi.

Shaaban ayrıca anlaşmanın, finansal değeri hakkında net bir bilgi vermeden “sadece mühimmat içerdiğini” doğruladı. Rusya'nın “Lübnan Ordusu'na askeri yardım vereceğini ancak yardımda Kalaşnikof olmayacağını bu yüzden mühimmatların ISF'ye gideceğini sözlerine ekledi..

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 17:38