Rusya-Ukrayna savaşı Yemen'de gıda krizini zorlaştıracak

Küresel ölçekte birçok olumsuz yansıması görülen Rusya-Ukrayna savaşının, insani krizin giderek arttığı Yemen'de özellikle güvenli gıdaya ulaşımı daha da zorlaştırmasından endişe ediliyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani kriz korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu ülkede gıda krizi Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da ağırlaşacak gibi görünüyor.

Yakıt ve gıda fiyatlarında artışa yol açacak

BM Dünya Gıda Programı, Rusya'nın saldırıya geçmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın muhtemelen Yemen'de yakıt ve gıda fiyatlarında artışa yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki Ekonomik Medya Merkezi Başkanı Mustafa Nasr da benzer endişeleri paylaştı.

AA muhabirine konuşan Nasr, Yemen'in ithal ettiği buğdayın yaklaşık üçte birinin Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini söyledi.

"Yemen'in dışarıdan aldığı buğday miktarı doğrudan etkilenecek ve ithalatçılar daha pahalı olan alternatif kaynaklar aramak zorunda kalacak." diyen Nasr, küresel olarak buğday fiyatlarındaki artışın, buğday ihtiyacının yüzde 90'ını yurt dışından ithal eden Yemen'i olumsuz etkileyeceğini belirtti.

İç savaş koşullarında Yemen'in buğday tüketimine ilişkin resmi rakamlar mevcut değil ancak savaş öncesi buğdayın gemide teslim fiyatı ton başına ortalama 290-310 dolar arasındayken, savaş sonrası ton 450 dolara yükseldi.

Nasr, savaşın özellikle petrol piyasaları üzerindeki etkisinin nakliye fiyatlarına yansıdığını ve Yemen'de ekonomiyi olumsuz etkileyen bir başka konu olarak öne çıktığını söyledi.

Ukrayna'da yaşananların tüm dünyayı etkilediğini ancak insani krizle karşı karşıya olan Yemen gibi yoksul ülkelerde iki kat olumsuz yansımaları olduğunu aktaran Nasr, savaşın tek olumlu etkisinin insanları yerel düzeyde tarım ve tahıl üretimine ilgi göstermeye itme ihtimali olduğunu dile getirdi.

Ukrayna savaşı Yemen ekonomisini olumsuz etkileyecek

Yemenli ekonomi analisti Vahid el-Fevdai ise, ülkedeki büyük karışıklık içinde döviz kurlarındaki spekülasyonlara ve Merkez Bankasının bunu kontrol edememesine dikkati çekti.

Fevdai, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle döviz kurlarında daha fazla dalgalanma olacağını ve bunun küresel ekonominin yanı sıra Yemen ekonomisini de mutlaka etkileyeceğini söyledi.

Fevdai ayrıca, bu sıkıntılar karşısında Yemen hükümetinin artık Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilen tahıla alternatif aramak durumunda olduğuna işaret etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, geçen günlerde Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmıştı. Ancak 16 Mart'ta Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında sadece 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştu.

BM de Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kalmıştı.