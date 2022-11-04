Rusya ve İran Devrim Muhafızları, Suriye’de Uluslararası Koalisyon güçlerinin yakınında konuşlandı



150 unsurdan oluşan Afgan Fatimiyyun Tugayı grupları, Devrim Muhafızları ve Rus subaylarının gözetiminde bölgede konuşlandırılıyor.



Bölgedeki tesisleri koruyan rejim güçlerine mensup kişiler de burada bulunuyor.



SOHR tarafından 5 Ekim’de yapılan açıklamada, Palmira Askeri Havaalanı’nda, Devrim Muhafızları ve Hizbullah liderlerinin gözetimi altında İranlı milis oluşumları için askeri tatbikatların gözlemlendiğini bildirmişti.



Tatbikatta, Suriye çölü ve askeri havaalanı içindeki sabit hedeflere İran yapımı orta ve kısa menzilli füzeler fırlatılmıştı.



SOHR daha önce de, ABD kuvvetlerinin Suriye-Irak-Ürdün sınır üçgeninde konuşlandığı Tanf üssü yakınındaki Palmira bölgesinde İran yanlısı milislerin hareketlerine dikkat çekerek, hedef olma korkusuyla yer değiştirdiklerini vurgulamıştı.



SOHR’a göre, Suriyeli ve diğer milletlerden oluşan İran yanlısı milisler, Humus’un kuzey kırsalından askeri takviyeler getirdi.



Tam teçhizatlı ve askeri araçlarıyla yaklaşık 120 kişiden oluşan bu takviyeler, Humus’un doğu kırsalındaki T-4 askeri havaalanı ve çevresine yöneldi.



Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü grupları ise, rejim güçlerine ait askeri noktalardan ayrıldıktan sonra Abbasiye bölgesinde (Palmira’nın 30 kilometre güneyinde) konuşlandırıldı.



SOHR, bu milislerin İsrail tarafından hedef alınma korkusuyla yeniden başka yerlere konuşlanma üzerinde çalıştıklarını da bildirdi.

Şarku’l Avsat