Rusya ve TSK'nın devriyesi bugün başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak." dedi.

Akar'ın açıklamalarından bazıları şu şekilde:

(İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz

Bazı tehditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

Rejimle temas sözkonusu değil

Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la.

(Suriye) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 11:38