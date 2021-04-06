S. Arabistan'dan Ürdün'e destek mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Bin Ferhan, görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in "ülkesinin Ürdün'ün yaşadığı tüm zorluklara karşısında yanında yer aldığı ve Ürdün'ün çıkarlarını korumak için atılan adımları desteklediği" yönündeki mektubunu iletti.

Bölgedeki gelişmelerin ve bunlarla başa çıkma yöntemlerinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliği ve bu ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışmanın önemi vurguladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA ikilinin görüşmesine ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan başkanlığında bir heyetin, Ürdün’de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep ettiği iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.