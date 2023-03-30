Sahur vakti baskınlar rutin hale geldi

İsrail işgal güçleri Ramazan ayında Filistinlilerin evlerini basmak için özellikle sahur vaktini seçiyor ve onların oruç için hazırlanmalarına fırsat vermemeye çalışıyorlar.

Bu uygulamaları onların, Müslümanların dinlerine ve dini duyarlılıklarına karşı da özellikle savaş halinde olduklarını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde tam sahur vaktinde düzenledikleri baskınlarda evlerde geniş çaplı aramalar yaparak eşyalara büyük miktarda zarar verdikleri gibi birçok kişiyi de gözaltına aldılar.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'ta işgal güçleri gençlerin evine baskın düzenleyerek arama yaptıktan sonra kendilerini gözaltına aldılar.

Nablus'taki Filistin Kızılayı yetkilileri ekiplerinin şehirde mermiyle hafif yaralanan bir gence müdahale ettiklerini ve tedavisinin sahada yapıldığını dile getirdiler. İşgal güçleri baskın sırasında keskin nişancılarını da evlerin çatılarına yerleştirdiler.

Baskın yüzünden çıkan çatışma esnasında Filistinli gençler de işgalci askerlerin üzerine el yapımı patlayıcılar attılar. Nablus merkezli Aslanlar Yuvası grubu, mücahitlerinin işgal güçlerine karşı durduğunu ve onlarla çatışmalara girdiğini dile getirdi.

Batı Şeria'ın kuzey kesiminde yer alan Cenin'in güneyindeki Kabatiye kasabasına düzenlenen baskında gençler işgal güçlerine karşı durarak onları taşlarla ve patlayıcılarla hedef aldılar. Bu bölgede ayrıca Zebadin kasabasına baskın düzenledikleri bildirildi.

Kaynak: Fiem