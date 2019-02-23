Iraklı iki askeri yetkili, Suriye’den iki gün önce 10 kamyona doldurularak getirilenlerin Irak ordusuna teslim edilmesi planlanan ilk grup olduğunu söyledi. İddiaya göre taraflar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde toplamda 502 IŞİD (DEAŞ)’li Irak ordusuna teslim edilecek.

Suriye'nin doğusundan çatı yapısını PKK/YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ militanlarının ve ailelerinin bulunduğu bir grubu Irak ordusuna teslim etti. İlk seferde 10 kamyonla taşınan insanların ağırlıklı olarak Iraklı ve yabancı savaşçılardan oluştuğu belirtildi.

El Kaim Belediye Başkanı Ahmed el-Mahallawi, 150 kişiden oluşan militanın ve ailelerinin Irak'ın Anbar kentinde bulunan Cezire ve Badiye askeri karargahlarına nakledildiğini söyledi.

SDG ile Irak arasında yapılan anlaşma gereği 502 Iraklı ve yabancı savaşçı, Irak'a teslim edilecek. Söz konusu nakil işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor.

Saldırı öncesi Baghuz boşaltıldı

Bu gelişme, SDG'nin Suriye'nin doğusunda militanların elinde kalan son bölgenin kontrolünün de örgütten alınması için başlatılacak operasyonun öncesine denk geldi. SDG, Suriye Irak sınırının Suriye tarafında, Fırat'ın kıyısındaki Elbu Kemal ilçesinde DEAŞ'ın kontrolündeki Baghuz köyüne saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Bu arada köy ve çevresindeki sivillerin bölgeden tahliyesi sürüyor. Sivillerin tahliyesinin perşembe gecesi tamamlanacağı ifade ediliyor.

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye’de 800 yabancı DEAŞ üyesi yakaladıklarını belirterek ailelerinden oluşan 2 binden fazla kişinin de kamplarda bulunduğunu açıkladı.

Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri son olarak Suriye Irak sınırı yakınlarındaki el-Baguz bölgesini DEAŞ'tan almıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün yaptığı açıklamada söz konusu kamyonların 20 Şubat akşam saatlerinde Suriye’den Irak’a geçtiğinin görüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Ajanslar