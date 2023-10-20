Saldırı sonrası ilk Cuma: İşgal askeri saldırıyor

İsrail-Filistin çatışmasının ikinci Cuması; ancak Gazze'deki hastanenin vurulmasından sonraki ilk Cuma olduğu için hayli gergin geçmesi bekleniyor. Filistinli gruplar, başta Hamas olmak üzere, halkı meydanlara, sokaklara çağırdı. İsrail işgal güçleri ise güvenlik tedbirleri adı altında işgal noktalarını daha da tahkim etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa başta olmak üzere birçok kentte protestolar yapılmıştı. Özellikle Kudüs'te İsrail askerleri insanlara çok sert müdahalede bulunurken Hamas, bugün de cuma namazı öncesinde İslam ve Arap dünyasını Gazze'ye destek için sokağa çağırdı.

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ GAZ FİŞEKLERİYLE SALDIRDI

İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya gelen Müslümanların üzerine gaz fişekleriyle saldırdı.

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen bazı Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı.

Vadi el-Coz Mahallesi'nde toplanan cemaat ise İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle namaz kılamadan dağılmak zorunda kaldı.

Daha namaz başlamadan İsrail polisi, gözyaşartıcı gaz ile cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler havai fişekler fırlatarak karşı koymaya çalıştı. Kısa süreli çatışmanın ardından cemaat ara sokaklara dağılarak namaz kılmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Çevrede, içerisinde pis kokulu kimyasal suyun bulunduğu TOMA ile atlı polislerin de hazır bulunduğu görüldü.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.

Mescid-i Aksa'da normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişi cuma namazını kılabiliyor.

HAMAS LİDERİNDEN ÇAĞRI

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail polisi de geçtiğimiz hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Saldırılarda 6 kişi yaralanmış, çok sayıda insan da gaz bombasından etkilenmişti.

Olaylara ilişkin son bilgileri aktaran Hamas lideri İsmail Heniyye de Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını bugün " Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

GAZZE'YE GECE BOYUNCA 100 SALDIRI

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 hedefi vurduğu belirtildi.

The Times Of Israel'in haberine göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'ye 100 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Hamas mensubu Emced Macid Muhammed Ebu Avde'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusunun 100 hedefe yönelik saldırısında "bir yeraltı tüneli, silah deposu ve Hamas'a ait çok sayıda komuta merkezini hedef aldığı" ifade edildi.

Bir camiyi de bombalayan İsrail güçleri, buranın "Hamas tarafından gözlem noktası ve hazırlık alanı olarak kullanıldığını" öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.