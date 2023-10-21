Saldırıların 15'inci gününde Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.

Saldırıların adresi Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeydeki Cebaliya oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Refah'ın Es-Selam Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi, Zareb Kavşağı bölgesinde 2 katlı binaya yönelik saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü. Sıyamat bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaralandı. Selam Mahallesi'ndeki saldırıda 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Cebaliya'nın doğusunda bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

YARDIM GİRİŞLEİ BAŞLADI

Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardımlarının geçişleri nihayet başladı.

BATI ŞERİA'DA DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece yarısı, Eriha'daki Akabe Cebr ve Ayn el-Sultan mülteci kamplarına baskın düzenledi ve Akabe Cebr'de bir eve bomba attı.

Eriha'nın güneyindeki Kudüs Caddesi'nde ise İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı ise Akabe Cebr ve Ayn Sultan mülteci kamplarındaki çatışmalarda 6 Filistinlinin yaralandığını, 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

CAN KAYBI 2014 SALDIRISINI ÇOKTAN GEÇTİ

UNOCHA, "Gazze Şeridi ve İsrail'deki çatışmalar" başlığıyla günlük rapor yayımladı.

Raporda, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 4 bin 137 kişinin öldüğü, bu sayının 2014’te 50 gün süren çatışmalarda ölen 2 bin 251 Filistinliden yüzde 84 fazla olduğu bilgisine yer verildi.

Çatışmaların 14. gününde 352 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, ölenlerin yüzde 60'ını çocuklar ve kadınların oluşturduğu belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 1,4 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğu aktarılan raporda, bu kişilerin 544 binden fazlasının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansınca (UNRWA) belirlenmiş 147 acil durum barınağında giderek kötüleşen koşullarda barındığı kaydedildi.

Raporda, sınır kapılarının art arda 10. günde kapalı kalmaya devam ederek gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan insani yardımların girişinin engellendiği aktarıldı.

ŞU ANA KADAR 13 BİNE YAKIN KONUT YIKILDI

Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığı ya da yaşanmaz hale geldiği bildirilen raporda, 18 Ekim itibarıyla 12 bin 845 konutun yıkıldığı, 9 bin 55 konutun oturulamaz hale geldiği ve 121 bin konutun hafif ve orta derecede hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, İsrail makamlarına dayandırılarak büyük çoğunluğu 7 Ekim'de olmak üzere, İsrail'de yaklaşık 1400 İsrailli ve yabancı uyruklu kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in tahminlerine göre aralarında İsraillilerin ve yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 201 kişinin Gazze'de esir tutulduğu, 2 rehinenin serbest bırakıldığı kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Filistin Esirler Cemiyeti Medya Temsilcisi Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bu gece düzenlediği baskınlar sırasında ve Doğu Kudüs'te 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Serahine, Hamas tarafından "Aksa Tufanı" saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1050'ye yükseldiğini aktardı.

Serahine, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın lider kadrosundan isimlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde, Filistin dışında yaşayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye ait ev, İsrail ordusu tarafından el konularak güvenlik merkezi haline dönüştürüldü.

YIKILAN BİNA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.