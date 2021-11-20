Salgın İran'da 118 kişiyi daha hayattan kopardı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 539 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 616'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 73 bin 98'e yükseldiği ülkede, 118 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 852'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 416 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 473 bin 162 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 44 milyon 294 bin 652 kişiye ikinci dozu, 724 bin 721 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 101 milyon 492 bin 535 doz aşı uygulandı.