Salgın İran'da 122 can daha aldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 612 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1027'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 966 bin 363'e çıktığı ülkede, 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 63 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 769'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 552 bin 401'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 203 bin 784 kişiye aşının ilk dozunun, 619 bin 795 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 823 bin 579 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 688 bin 723 oldu.

AA