Salgın İran'da 33 kişiyi daha hayattan kopardı
Ülkede Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 bin 639'a ulaştı.
Ortadoğu 01.01.2022, 15:41
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1002 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 222'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 195 bin 403'e çıktığı ülkede, 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 639 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 676 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 686 bin 241 doz aşı uygulandı.
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