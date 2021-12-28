Salgın İran'da 40 can daha aldı
Ülkede Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 bin 474'e ulaştı.
Ortadoğu 28.12.2021, 15:51
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 351'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 188 bin 857'ye çıktığı ülkede, 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 474 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 751 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 960 bin 29 doz aşı uygulandı.
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