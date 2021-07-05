Salgın İsrail'de hortladı

İsrail'de, ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısının görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 343 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun İsrail'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede durumu ağır olan 35 hasta olduğu, bunların yarısından fazlasının aşı olmayan kişiler olduğu kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtildi.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 597'ye yükseldi.

AA